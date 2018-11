Julianne Trevisol dedica sua carreira ao formato das séries

Julianne Trevisol vive em sintonia com os novos movimentos do audiovisual. Nos últimos anos, a atriz tem dedicado boa parte de sua carreira ao formato das séries. Após participar de “TOC’s de Dalila” e “(Des)Encontros”, produções do Multishow e do Canal Sony, respectivamente, ela integra o elenco da série “Homens?”, produção do Porta dos Fundos para o Comedy Central.

Foto: Divulgação

A série, que tem estreia prevista para março do ano que vem, conta com Gabriel Godoy, Raphael Logam, Gabriel Louchard e Fábio Porchat como protagonistas. Eles vivem Gustavo, Pedrinho, Pedro e Alexandre, respectivamente.

Os quatro amigos de longa data percebem que o mundo está mudando e eles ainda não. Na história, Julianne vive Lua, uma estagiária que almeja crescer no escritório do Pedrinho.

Além de Logam, a atriz contracena com nomes, como Gisele Froes e Gisele Itié. Antes de integrar o elenco da série, Julianne esteve em cartaz com a comédia “Ela é Meu Marido”. Durante o projeto, a atriz ampliou sua relação com o humor.