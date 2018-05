Johnnas Oliva, o Borracha de “Ilha de Ferro”, da Globo

É comum, principalmente na tevê, ver pessoas que se dividem em múltiplas funções. Além do clichê modelo-ator, há também o ator-apresentador e muitas vezes o ator-cantor. No entanto, artistas mais dedicados à profissão e atentos às suas demandas conseguem ampliar mais ainda esse espectro. É o caso de Johnnas Oliva.

Além de estar na prestigiada série “O Negócio”, da HBO, e se preparar para viver o prestativo Borracha na “websérie” “Ilha de Ferro”, que ainda não tem data de estreia definida para estrear na plataforma “on demand” da Globo. Ele ainda acumula as funções de roteirista, dublador e músico, além de não abandonar o teatro e o cinema. Foto: Divulgação / TV Globo

“Comecei tudo por acaso. Entrei em um curso de Artes Cênicas em 1999 porque já era cantor e dublador, para me desinibir no palco”, lembra. Foi aí que ele se apaixonou pela profissão e nunca mais a deixou de lado. “Fui fazendo um curso atrás do outro até fazer minha primeira peça profissional, em 2004. Aí, nunca mais parei”, conta.

Depois de participar de “Haja Coração”, em 2016, Johnnas estreitou suas relações com a Globo, além de sentir vontade de voltar a trabalhar com a emissora. Por isso, não hesitou em mergulhar nas audições para “Ilha de Ferro”. “Fiz três testes, mas outro ator ficou com o personagem, mas o Afonso Poyart (diretor) me chamou para interpretar o Borracha”, explica. A “websérie” escrita por Max Mallmann e Adriana Lunardi mostra um grupo de petroleiros que vive embarcado em uma plataforma de exploração, em meio a muito drama, estresse e ação.

Entusiasmado com a chance de fazer um novo trabalho na emissora – desta vez em um formato exclusivo para a internet –, o ator comemorou a chance de contracenar com conhecidos nomes da teledramaturgia. “Estar ao lado de Osmar Prado, Cauã Reymond, Taumaturgo Ferreira, Milhem Cortaz, Maria Casadevall me chamou atenção”, afirma.

Para viver Borracha, Johnnas fez um trabalho de composição com Ana Kfouri, com quem já tinha trabalhado na sua passagem pela Oficina de Atores da Globo, em 2008. Como a maioria das cenas de “Ilha de Ferro” é gravada em uma plataforma de petróleo, ele também teve de fazer uma preparação mais específica.

“Fizemos curso de primeiros socorros, de combate a incêndio, aprendemos a pular na água de uma altura interessante”, enumera, aos risos. O excesso de cenas fora da zona de conforto de um estúdio, segundo ele, é muito estimulante.

DIVISOR DE ÁGUAS

Além disso, ele está atualmente no ar na quarta e última temporada de “O Negócio” – série da HBO que retrata a prostituição de luxo através das personagens Karin, Luna e Magali, interpretadas por Rafaela Mandelli, Juliana Schalch e Michelle Batista. Lá, ele dá vida a Yuri, que fingia ser o namorado de Luna.

“Foi um presente gigante. Não era para ter essa longevidade toda, mas o personagem cresceu, virou do elenco principal e ganhou sua própria trajetória”, revela. Para ele, apesar de ter uma extensa carreira em múltiplos cantos da teledramaturgia, foi esse trabalho o divisor de águas em sua carreira. “Foi a série que me abriu portas para o cinema e para a tevê”, reflete.