Joelma realiza harmonização facial com mesmo médico de Gretchen

A cantora Joelma realizou um conjunto de procedimentos estéticos para uma simetria da face, seguindo a tendência de melhorar a aparência com poucas intervenções.

Na imagem publicada no Instagram, Joelma, que por muitos anos cantou junto do ex-marido Ximbinha na banda Calypso, aparece com leves marcas vermelhas no rosto ao lado do médico Igor Alves, que acrescentou as hashtags #preenchimentolabial e #preenchimentofacial na legenda.

No começo de 2019, a cantora Gretchen compartilhou as imagens com o antes e depois de sua harmonização facial, também realizada pelo médico Igor Alves.

Veja o resultado da transformação: