Jesse Luken é detido por dirigir bêbado e bater carro

Foto: Gage Skidmore on Foter.com - CC BY-SA

Jesse Luken, que interpreta Bobby em Glee, foi detido nesta terça-feira, 26, após provocar um acidente por dirigir bêbado. As informações são do site TMZ.

O carro do ator subiu na calçada. O pneu dianteiro ficou destruído e o air bag protegeu Luken de ferimentos. Nenhum outro carro se envolveu no acidente.

Ao ser abordado pelos policiais, Luken passou por um teste de sobriedade – o bafômetro – e o resultado constou um elevado índice de álcool em seu corpo.

Segundo as autoridades, ele estava no banco do motorista e fedia a bebida. O ator foi fichado na delegacia e liberado logo em seguida.