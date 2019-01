Janeiro marca volta do SOS Cobra

Janeiro marca a volta do casal britânico Simon Keys, um caçador de serpentes, e Siouxsie Gillett, uma herpetóloga (profissional que trabalha com rastejantes ou répteis), ao “reality” “SOS Cobra”, série que mostra a dupla caçando serpentes em locais urbanos, como escolas, prédios e casas, com o objetivo de devolvê-las ao hábitat natural.

Foto: Divulgação

Com as altas temperaturas de verão, o calor e a umidade convidam diversos répteis a sair de seus esconderijos e ir até a superfície para entrar em contato direto com os humanos. A alta demanda de serviço durante a estação mais quente do ano faz a dupla se manter em alerta 24 horas por dia, nos sete dias da semana.

Entre as aventuras da nova temporada, Simon e Siouxsie enfrentam uma tempestade tropical para resgatar uma mamba-negra, um filhote de naja cuspideira quase deixa Siouxsie cega em um ataque, uma cuspideira enorme e um cachorrinho travam uma luta mortal. Por fim, Simon e Siouxsie brincam de “passe a píton” em um paraíso de insetos rastejantes.