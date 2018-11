‘Jane the Virgin’: novelão de respeito

A quarta temporada de “Jane the Virgin” dá sequência aos acontecimentos que chocaram a audiência no final da temporada anterior: o atentado que Jane Villanueva (Gina Rodríguez) e Michael (Brett Dier) sofreram no dia do casamento deles.

A vida de casados era tudo o que ela desejava, até que aconteceu algo devastador: Michael morreu por complicações do atentado. A história continua três anos mais tarde, e a vida de Jane não é, evidentemente, o que ela tinha planejado. Foto: Divulgação

Agora é viúva, como sua avó (Ivonne Coll), e Jane canalizou essa dor transformando-a em um livro, em que conta sua história de amor com Michael. Seus pais, Xo (Andrea Navedo) e Rogélio (Jaime Camil), finalmente se reconciliaram e estão comprometidos, o que a deixa feliz.

Outro reencontro será o de Jane e Rafael (Justin Baldoni), pai de seu filho, e que agora se tornaram melhores amigos, o que é bom, uma vez que Mateo é um garoto difícil. Como contraponto, as gêmeas de Petra e Rafael são uns anjos, inteligentes, bem-comportadas e praticamente perfeitas.

Por sua vez, Petra (Yael Grobglas) também está arrasando na vida profissional. Transformou o elegante Marbella em um hotel para crianças. O negócio ia muito bem até que Scott (Wes Armstrong), o funcionário (nada) favorito de todos, apareceu morto durante a caça inaugural ao tesouro pirata. As principais suspeitas são Petra e sua irmã gêmea Anezka.

A emoção será intensa, quando entrar em cena a famosa atriz e supermodelo River Fields, interpretada por Brooke Shields, que terá uma disputa dramática com o famoso ator Rogélio pela rede de TV.