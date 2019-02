Internada, Fernanda Montenegro tem quadro estável

A atriz Fernanda Montenegro, de 89 anos, continua internada no Hospital Samaritano, no Rio, por causa de um quadro de desidratação e, segundo boletim médico desta quinta-feira, 21, seu estado clínico é estável.

Foto: Divulgação

Ela passou mal na terça-feira após sofrer queda de pressão causada, provavelmente, pelo forte calor em Jaguari, na região central do Rio Grande do Sul.

Fernanda foi encaminhada ao Hospital Caridade, na cidade gaúcha, por volta das 13h de terça e voltou ao hotel às 16h. Na sequência, foi levada a Santa Maria, onde pegou um voo para o Rio. Na capital fluminense, recebeu atendimento no Hospital Samaritano.

Ganhadora, em 1998, do Urso de Prata de melhor atriz no Festival de Berlim por Central do Brasil, Fernanda, que soma 75 anos de uma carreira bem-sucedida, estava em Jaguari gravando a nova novela das 9, A Dona do Pedaço, de Walcyr Carrasco, que vai que substituir O Sétimo Guardião.