Ingrid Guimarães investiga ofício de fazer o público rir

Na série documental “Viver do Riso”, Ingrid Guimarães investiga o ato dedicar uma vida inteira ao ofício de fazer o público rir. Em 10 episódios, o programa revela o que existe por trás do humor brasileiro em suas tantas encarnações.

Foto: Divulgação

Ao lado de amigos e lendas da comédia nacional, a atriz e apresentadora faz um retrato inédito do humor no país, mostrando o trabalho de grandes humoristas e relembrando personagens, momentos e fases icônicas do riso brasileiro.

O projeto divide sua pesquisa em temas como as grandes duplas, o papel da mulher na comédia e o politicamente correto no humor, entre outros.

Com livre acesso aos bastidores de todas as emissoras, Ingrid entrevistou nomes como Renato Aragão, Carlos Alberto de Nóbrega, Miguel Falabella e Tom Cavalcante, além de nomes da nova geração, como Fábio Porchat, Tatá Werneck, Gregório Duvivier e Dani Calabresa, entre muitos outros.