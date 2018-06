Homenagem à Game of Thrones

Foto: Divulgação

Emilia Clarke já está entrando em clima de despedida de Game of Thrones. O fim da série acontecerá em 2019 para o público, no entanto, a atriz que vive Daenerys na trama publicou um texto homenageando parte de sua história de vida.

“Pulei em um barco para uma ilha no intuito de me despedir da terra que tem sido meu lar distante de casa por quase uma década. Tem sido incrível. Obrigada Game of Thrones por me proporcionar a vida que nunca imaginei poder viver e pela família que nunca deixarei de sentir saudades”.