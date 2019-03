History libera 2ª temporada de ‘Desafio Sob Fogo’

O History Play apresenta a segunda temporada da série “Desafio Sob Fogo: Vida ou Corte”, em que mais uma vez os melhores ferreiros e especialistas fabricantes de espadas e armas brancas dos Estados Unidos colocarão à prova suas habilidades e talento.

Foto: Divulgação

Com a ideia de construir eles próprios armas que sejam superiores às de seus adversários, para garantir o prêmio de $20 mil, os participantes desta nova temporada farão o possível para ganhar a disputa e o reconhecimento de seus colegas.

Partindo melões voadores, blocos de gelo e metais, os participantes deverão abrir caminho para completar as exigentes provas da competição e demonstrar quem é o melhor. Apresentada pelo membro do Hall of Fame do WWE, Bill Goldberg, e pelo veterano das Forças Especiais Tu Lam.