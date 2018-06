Grávida, Sabrina Sato não sabe se participará do Carnaval de 2019

Grávida de quatro meses da sua primeira filha com o ator Duda Nagle, a apresentadora Sabrina Sato disse em vídeo no seu canal do YouTube que não sabe ainda se participará do Carnaval de 2019 por conta da proximidade do parto com o evento.

Madrinha da bateria na Gaviões da Fiel, em São Paulo, e rainha da Vila Isabel, no Rio de Janeiro, Sabrina disse que vai decidir sobre isso só após o nascimento da filha. “Mais uma questão para resolver na minha vida. Vão ter três, quatro meses do nascimento dela para o Carnaval. Tenho que resolver se vou aceitar esse desafio e continuar ou se vou dar um tempo do Carnaval”, falou.

A apresentadora pontuou que se dependesse dela, provavelmente desfilaria no ano que vem, mas como a gravidez é de risco e ela já apresentou complicações médicas, não sabe como será sua situação após o parto. “No meu mundo perfeito, quero que ela nasça perfeita, eu amamente durante um ano, sei lá quanto tempo, e quero dar conta de sambar, levar ela comigo, eu e o Duda”, contou.

Sabrina acredita que vá perder seus postos nas escolas de samba caso decida ficar fora dos desfiles por um ano e que será complicado recuperar seu lugar. “Um tempo pode ser parar, porque quando você para, você é substituída. E quando é substituída, não volta. Então, tenho que tomar essa decisão logo”, disse.