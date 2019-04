GNT Play disponibiliza ‘Credo, que Delícia!’

Os primeiros episódios do açucarado “Credo, que Delícia!” já estão disponíveis. Comandado pelos youtubers Danielle Noce e Paulo Cuenca, o programa é um game show de confeitaria para amadores. A cada episódio, três duplas são desafiadas – em duas provas não eliminatórias – a criar e recriar sobremesas saborosas e com boa aparência, seguindo o tema do dia.

Foto: Divulgação

Durante a competição, elas ainda encaram jogos e brincadeiras e, a cada vitória, acumulam pontos em forma de bolas de sorvete. No final, a dupla que acumular mais bolas de sorvete, ganha a competição. Dani, Paulo e o confeiteiro e designer de doces Michael Levine provam e avaliam os doces.

A dupla vencedora tem a vantagem de escolher entre as três opções de prêmio. O último lugar leva aquele menos desejado pelos participantes. Dani comanda o canal “Danielle Noce” no YouTube, com mais de 2,4 milhões de inscritos.

Em seus vídeos, a “chef” confeiteira prepara quitutes doces, salgados e drinks deliciosos com a ajuda de seu marido Paulo Cuenca, responsável pela filmagem, edição e trapalhadas na cozinha.