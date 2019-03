GNT estreia novas temporadas de programas nesta segunda-feira

Os programas do GNT começam novas temporadas nesta segunda-feira, 11. Às 20h, tem Que Seja Doce, que está na quinta temporada. E Felipe Bronze vai receber um convidado por episódio, que divide uma memória sua associada a um doce.

Os jurados continuam os mesmos, Carole Crema, Lucas Corazzo e Roberto Strongoli. Às 21h, Rita Lobo volta em uma nova fase do seu Cozinha Prática, preparando as receitas em tempo real.

Na sequência, às 21h30, vem Rodrigo Hilbert, que estará em Visconde de Mauá, Rio, com seu Tempero de Família.

Às 22h, o chef Felipe Bronze volta com seu Perto do Fogo. Os meninos do Papo de Segundo chegam às 22h30, debatendo temas atuais. Encerrando a noite, às 23h30, vamos viajar com Pedro pelo Mundo, com Pedro Andrade.