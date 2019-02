Globoplay disponibiliza ‘Lipstick Jungle’ nesta segunda

Baseada no best-seller de Candance Bushnell, mesma autora da aclamada “Sex and The City”, a série “Lipstick Jungle” acompanha a história de três amigas que enfrentam os altos e baixos da vida moderna em uma metrópole como Nova Iorque.

Foto: Divulgação

A executiva Wendy (Brooke Shields) tenta balancear carreira e família. Nico (Kim Raver), editora-chefe de uma revista de moda, pretende se tornar CEO. E a estilista Victory (Lindsey Price) anseia por realizar seus sonhos de encontrar o cara certo e montar uma família.

O elenco ainda conta com Andrew McCarthy, Paul Blackthorne, David Alan Basche, David Noroña, Julian Sands e Robert Buckley. Produzida e exibida nos Estados Unidos pela NBC, a série já teve duas exibições anteriores no Brasil, uma pela Record e outra no canal pago Fox.