Globoplay disponibiliza ‘Gone’ nesta quinta

Baseada no livro “One Kick” de Chelsea Cain, a série “Gone” conta a história de uma sobrevivente de um caso de sequestro infantil. Kit Lannigan (mais conhecida como Kick) passou cinco anos em cativeiro quando era criança até ser resgatada pelo FBI.

Foto: Divulgação

Kick então dedica os próximos anos de sua vida a aprender, e após isso, ensinar auto-defesa. Até que, um certo dia, o agente Frank (que a resgatou anos atrás) lhe faz uma proposta de trabalho inesperada: juntar-se a uma força tarefa que trabalha para resgatar pessoas desaparecidas e/ou sequestradas.

O drama policial foi produzido pela NBC International Studios com recursos provenientes de diversas produtoras internacionais. Estrelada pelo galã Chris Noth a série ainda conta com Leven Rabin, Danny Pino, Andy Mientys, Stephanie Bertoni, Gregory Bromfield e Christopher O’Shea no elenco.