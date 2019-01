Globo inicia nova programação nesta segunda

A programação da Globo começa esta segunda-feira1, com algumas novidades. A edição local do Bom Dia vai ocupar o horário das 6h às 8h, e o Bom Dia Brasil, que vem na sequência, será das 8h às 9h, sendo seguido pelo ‘Mais Você’, que vai começar às 09h. E na tarde do dia 21 também tem lançamento.

Depois da ‘Sessão da Tarde’, estreia uma nova edição do ‘Álbum da Grande Família’, um especial que vai ao ar de segunda a sexta, com o resgate dos melhores momentos das 14 temporadas do seriado que marcou época.

Os fãs da Família Silva poderão matar as saudades das histórias de personagens como Dona Nenê (Marieta Severo), Lineu (Marco Nanini), Tuco (Lúcio Mauro Filho), Bebel (Guta Stresser), Agostinho (Pedro Cardoso), Seu Floriano (Rogério Cardoso), Beiçola (Marcos Oliveira), Paulão (Evandro Mesquita), Mendonça (Tonico Pereira), Marilda (Andréa Beltrão), entre outros…

