Globo estreia seriado ‘Assédio’: a força do coletivo

O empoderamento e a potência feminina estão cada vez mais em voga. Tanto é que constantemente diversas narrativas ganham vida através da ótica das mulheres. Não à toa, “Assédio”, série da Globo, que estreia dia 3 de maio, enaltece a força da figura feminina. Em um primeiro momento, a produção parece contar a história de Roger Sadala, papel de Antônio Calloni, que foi livremente inspirado no caso de Roger Abdelmassih.

O ex-médico, que era especialista em reprodução humana, foi condenado a mais de 200 anos de prisão por estupro de pacientes. A série assinada por Maria Camargo, no entanto, apresenta a história de uma rede de mulheres que se forma para denunciar os abusos sexuais cometidos pelo bem-sucedido e respeitado profissional. Foto: Divulgação

O enredo, que é baseado no livro “A Clínica: A Farsa e os Crimes de Roger Abdelmassih”, de Vicente Vilardaga, começa quando cinco mulheres decidem romper o silêncio sobre os abusos cometidos por Sadala. Stela, Eugênia, Maria José, Vera e Daiane, interpretadas por Adriana Esteves, Paula Possani, Hermila Guedes, Fernanda D’Umbra e Jéssica Ellen. Todas elas tiveram suas vidas ou famílias destruídas por conta dos abusos que passaram quando se tornaram pacientes do médico. A exceção é Daiane, que trabalhava na clínica, mas também sofre com seu assédio.

As cinco vítimas contam com o auxílio da jornalista Mira, papel de Elisa Volpatto. A repórter vai atrás obsessivamente de provas dos crimes cometidos pelo médico.

DECLÍNIO

Pautado pela vaidade e o ego inflado, Roger Sadala celebra os 30 anos da reprodução assistida no mundo ao lado de amigos, pacientes, familiares e imprensa. No entanto, a trajetória do médico começa a declinar quando surgem denúncias contra Roger na internet. Por meio de uma comunidade, criada sob o pseudônimo “Eva”, muitas mulheres expõem, anonimamente, os ataques que sofreram do médico, e o movimento ganha repercussão nas redes.

Quem é quem:

Professora de Educação Infantil/ Pré-escolar, Stela (Adriana Esteves) é psicologicamente frágil e sofre por não conseguir ter filhos. Torna-se paciente de Roger Sadala (Antonio Calloni), mas é estuprada durante um procedimento. Acaba se silenciando e se sente incapaz de se abrir sobre a violência que sofreu. Seu casamento termina e ela cai em depressão.

Eugênia (Paula Possani) é arquiteta e filha de família rica. Casada com Ronaldo (Felipe Camargo), que já tem um filho do primeiro casamento, ela cultiva o desejo de ser mãe. Ao se submeter a um tratamento na clínica de Roger Sadala, ela é violada pelo médico. Conta toda a verdade ao marido, que aciona um advogado. Mais tarde, vai fazer parte do grupo de vítimas que deseja capturar o médico.

Dançarina, Vera (Fernanda D’Umbra) é casada com Elisa (Simone Iliescu). É atacada em uma consulta, não chega a ser violentada. Junta-se à Eugênia (Paula Possani) por meio do seu advogado Gregório (Flávio Barollo) e depois às outras mulheres da comunidade para enfrentar o médico na Justiça.

Daiane (Jéssica Ellen) é recepcionista da clínica de Roger Sadala. Casada com Leandro (Gabriel Godoy) e mãe de Raíssa (Laura Rodrigues/Alana Cabral) e Diego. Se torna espiã de Glória (Mariana Lima) na clínica, acompanhando de perto os passos de Roger. Ao ser assediada pelo médico, quebra o silêncio e resolve denunciá-lo. Junta-se ao grupo de vítimas.

Maria José (Hermila Guedes) é moradora de Vitória da Conquista, na Bahia. É casada com Odair (João Miguel) e trabalha com ele administrando uma pequena empresa de transportes. Sonha em ser mãe, mas tem dificuldade para engravidar. Convence Odair a investir financeiramente em um tratamento na clínica de Roger Sadala. É violentada pelo médico e esconde a verdade do marido.

Irene (Magê/ Susana Ribeiro) é vítima de Roger Sadala na década de 1970, quando ele ainda era residente no Hospital Irmãos Penteado, em Campinas. Carregou este trauma ao longo de muitos anos, mas ao ver o médico sendo exaltado na televisão, resolve quebrar o silêncio. Liga para a redação do telejornal e Mira (Elisa Volpatto) atende. O telefonema dela instiga Mira a começar a investigação.

Roger Sadala é médico especialista em reprodução assistida. É um homem poderoso, influente, passional e ambíguo. Patriarca de uma grande família, é autoritário, violenta e estupra suas pacientes, mas acredita ser injustiçado. Casado com Glória (Mariana Lima), filho de Olímpia (Juliana Carneiro), com quem nutre um amor exagerado, e pai de Henrique (Gabriel Muglia), Leila (Sabrina Greve), Tamires (Bianca Müller) e Clarice (Silvia Lourenço). Se torna amante de Carolina (Paolla Oliveira), sua paciente, e após a morte de Glória, casa-se com ela.

Jornalista, Mira Simões (Elisa Volpatto) decide desenrolar os mistérios que envolvem Roger Sadala. Destemida e persistente, é a responsável por encontrar as vítimas de Roger Sadala e gravar seus depoimentos para apresentar ao Ministério Público. Após a fuga de Sadala, parte em busca do paradeiro do médico.