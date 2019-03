Globo demite Fernando Rocha, apresentador do ‘Bem Estar’

A Rede Globo informou a demissão do apresentador Fernando Rocha, que estava no comando do programa Bem Estar, junto com Mariana Ferrão, desde 2011, que agora levará a atração sozinha. Há algum tempo já eram previstas mudanças no matutino, pois a audiência não estava rendendo o suficiente para manter a atração no ar.

Foto: Ramón Vasconcelos / Rede Globo

Nas redes sociais, os fãs do apresentador lamentaram a saída e, ele mesmo, postou um breve comentário em seu Instagram: “Impreterível, inexorável, mais forte e adiante a vida vai caminhar; amanhã vai ser outro dia e depois de amanhã então… nem se fala”, escreveu.

Veja abaixo o comunicado da emissora:

“A Globo e Fernando Rocha encerrarão seu vínculo de trabalho ao fim do contrato do apresentador, em agosto. Fernando entra de férias e deixa, nesta quarta-feira, dia 27, a função de apresentador do ‘Bem Estar’. Ele não será substituído e Mariana Ferrão continua à frente do programa”, diz o texto.