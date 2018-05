Globo aposta em ‘Belíssima’ no ‘Vale a Pena Ver de Novo’

As tardes da Globo exigem atenção dos executivos da emissora. Afinal, qualquer mudança na programação pode ser fatal para a audiência. E nem sempre uma novela que fez sucesso em sua exibição original alcança a mesma repercussão anos depois no “Vale a Pena Ver de Novo”, que divide a grade vespertina com o “Vídeo Show” e a “Sessão da Tarde”.

Mas as chances de um bom desempenho aumentam caso a recepção já tenha sido positiva. Por isso, “Belíssima”, que agradou ao público 13 anos atrás, volta ao ar a partir do dia 4 de junho para substituir a reprise de “Celebridade. Foto: Divulgação / TV Globo

Com atores renomados no elenco, como Fernanda Montenegro, Lima Duarte, Gloria Pires e Irene Ravache, e jovens talentos que se revelaram ali, como Cauã Reymond e Paolla Oliveira, “Belíssima” é a primeira novela assinada por Silvio de Abreu exibida no “Vale a Pena Ver de Novo” desde que ele assumiu o cargo de Diretor de Teledramaturgia, em 2014.

Em 2005, “Belíssima” colocou em pauta a discussão sobre a ditadura da beleza. Para isso, Silvio de Abreu escolheu como alguns dos ambientes para sua história a luxuosa fábrica de roupas íntimas que dá nome à novela, a agência de modelos Razzel Dazzel e a academia de ginástica Physical. A figura que representava o discurso de que a sociedade gira e torno de aparências e do sucesso era Bia Falcão, interpretada por Fernanda Montenegro.

A vilã, uma das mais marcantes da teledramaturgia brasileira, desprezava a neta, Júlia, papel de Gloria Pires, por julgá-la uma mulher apenas comum. Ao longo dos capítulos, Bia Falcão foi capaz de muitas armações ao lado de André Santana, vivido por Marcello Antony. Inclusive, forjar a própria morte para, mais tarde, ter uma volta triunfal.

GRAVAÇÕES

Parte da história se passava na Grécia. Por isso, algumas cenas foram gravadas em Atenas, capital do país, nas ilhas de Milos e Santorini. O último destino serviu como pano de fundo para o romance entre Vitória, interpretada por Claudia Abreu, e Pedro, de Henri Castelli, herdeiro de Bia Falcão. Do amor dos dois, nasceu Sabina, papel de Marina Ruy Barbosa, na época com 10 anos. Foto: Divulgação / TV Globo

Na Grécia, também vivia Nikos Petrakis, de Tony Ramos. O grego trabalhava no bar de Vitória e Pedro e, no dia do casamento dos dois, conhece Júlia, por quem acaba se apaixonando.

Longe dos cenários paradisíacos gregos, a trama principal se passava em São Paulo, onde estava também o divertido núcleo da família de Katina e Murat, interpretados por Irene Ravache e Lima Duarte. Claudia Raia vivia Safira, a atrapalhada filha do casal que se envolvia com o mecânico Pascoal, de Reynaldo Gianecchini.

Outra revelação do elenco foi Paolla Oliveira, que fazia sua primeira novela na Globo. A atriz dava vida a Giovana, filha de Safira que sonhava em se tornar modelo. O elenco da novela contava ainda com nomes como Vera Holtz, Leopoldo Pacheco, Camila Pitanga, Alexandre Borges, Pedro Paulo Rangel, Sheron Menezzes, Maria Flor, Carolina Ferraz e Leona Cavalli.