Gisele Bündchen fala sobre questão ambiental com os filhos

Muito mais do que ser uma super modelo internacional que levou o nome do Brasil pelo mundo inteiro, Gisele Bündchen provou que é uma mulher inspiradora. Aos 36 anos de idade, ela vem utilizando toda sua influência por uma causa memorável, a questão socioambiental. Por isso, ela foi convidada, como ativista para participar de um debate no qual foram discutidas soluções para conquistar um mundo mais sustentável.

Foto: Divulgação

A loira falou sobre como se deu seu primeiro contato com a questão socioambiental: “Foi sempre um sonho meu conhecer a Amazônia, eu sou do sul do Brasil, tinha esse contato com a natureza. Surgiu uma oportunidade, uma amiga conhecia pessoas que tinham contato com uma aldeia no Xingu. Eu fui lá, toda esperançosa e quando cheguei tinham muitas pessoas da tribo doentes, então todo aquele sonho, toda aquela expectativa não era o que eu vi. Primeiro fiquei muito chocada. O cacique falou sobre as vidas que estavam se perdendo devido à diversos fatores como os poluentes que eram jogados no rio, que é de onde eles tiravam seu sustento”.

Ao se deparar com a realidade da população indígena do Brasil, a beldade começou a incentivar empresas com as quais mantinha contrato para que uma verba de seus produtos pudesse ser encaminhada à projetos que auxiliassem a causa.

CONSCIÊNCIA

“A mudança começa com a consciência de cada ser humano. Eu acho que esse é um processo de evolução, mas em casa nós temos nosso jardim, usamos filtro e se entra uma garrafa de plástico dentro de casa eu viro monstro. Eu mostrei um vídeo para os meus filhos esses dias em que cortaram uma baleia e era puro plástico dentro dela”, diz.

Ela é mãe de duas crianças, Vivian Lake Brady, de cinco anos de idade, e Benjamin Rein Brady, com oito anos, que parecem que vão seguir os mesmos passos da mãe: “Meu filho de oito anos não quer mais presente. Eu falei que esse presente tem dois destinos, você pode doar, mas depois ele vai parar no lixo ou na barriga das baleias”.

Gisele deu uma aula ao falar sobre a questão ambiental e ainda levantou a bandeira do empoderamento feminino: “Eu acredito que a mulher quando tem acesso à educação, ela tem mais escolhas e oportunidades. Eu vim de uma casa com sete mulheres, todas fortes e que tiveram a oportunidade de estudar, de escolher ter ou não filhos, isso não foi imposto a elas“.