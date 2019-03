Produção de sucesso do canal americano Bravo, a dramédia “Girlfriends’ Guide to Divorce” chega ao catálogo da Globoplay. Adaptação de Marti Noxon da obra de Vicki Lovine, que por sua vez narra algumas situações vividas por ela após seu divórcio.

Foto: Divulgação

A série é protagonizada por Lisa Edelstein, que ficou conhecida como a Dra. Cuddy de “House”. Lisa interpreta Abby, uma escritora que ficou famosa por escrever livros de autoajuda que valorizam a união familiar. No entanto, prestes a lançar um novo livro, ela precisa esconder do público o fato de que está se divorciando do marido Jake (Paul Adelstein), um diretor desempregado.

Casados há anos, os dois chegaram a um ponto em que a relação estagnou. Com isso, Abby começa a se interessar pelo pai de uma menina que frequenta o mesmo colégio de seus filhos.

Com o tempo, ela entra em um acordo com o marido: ele pode continuar vivendo na casa, mas a relação terminou. Solteira aos 40 e poucos anos de idade, ela busca aproveitar os prazeres da vida em Los Angeles, embora precise manter um casamento de fachada para o público.

A série chegou ao Globoplay nesta quarta-feira, dia 6 de março.