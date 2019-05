‘Gentleman Jack’ chega ao HBO Go

Proprietária de terras. Montanhista. Viajante. Mulher de negócios. Esses não são termos comumente usados para descrever uma mulher de 1830, mas a inglesa Anne Lister se qualifica a todos eles.

Foto: Divulgação

Sempre vestida de preto e com uma personalidade marcante, Anne herdou a propriedade da família, Shibden Hall, assumindo também os negócios. Investiu no carvão que havia nas terras e fez fortuna disso. Uma típica “mulher à frente do próprio tempo”.

A história dela pode até ser bem popular em Halifax, sua cidade natal e onde fica sua casa histórica, atualmente aberta para visitação, mas para muita gente a trajetória de Anne só se faz conhecida agora com o lançamento de “Gentleman Jack”, nova série da HBO.

A série conta com Suranne Jones, Sophie Rundle, Gemma Whelan, Timothy West e Gemma Jones no elenco.