Gabriela Duarte vibra com papel maduro

O tempo é um aliado de Gabriela Duarte. Afinal, os eternos traços de menina e o jeito delicado sempre colocaram a atriz em papéis joviais e suaves. Após um período de dois anos morando em Nova Iorque, ela volta ao Brasil e ao vídeo pronta para reverter esse estereótipo das mocinhas delicadas e mimadas.

No ar em “Orgulho & Paixão” como a austera e amargurada Julieta, ela ganhou um filho adulto em cena e uma mecha branca no cabelo. “Quando eu conheci a Julieta, fiquei encantada e grata. O ator sempre fala que é um desafio, mas esse papel é realmente algo novo para mim. É uma mulher que não tem nada a ver comigo fisicamente. Ela tem uma alma pesada, a voz diferente, uma outra personalidade”, explica a atriz. Foto: Divulgação / TV Globo

Natural de Campinas, Gabriela conheceu a carreira artística ainda dentro de casa. Filha da também atriz Regina Duarte, ela estreou na profissão no filme “O Cangaceiro Trapalhão”, de 1983. Na tevê, o seu primeiro papel foi na minissérie “Colônia Cecília” e, logo depois, esteve em “Top Model”.

Mas a grande visibilidade profissional veio mesmo durante a dramática “Por Amor”, de Manoel Carlos. Apesar da presença esporádica no vídeo, ela já participou de produções, como “Chiquinha Gonzaga”, “Esperança”, “Sete Pecados” e “Passione”.

Na história, Julieta, que é considerada a Rainha do Café, é uma empresária de pulso forte e moderna para o tempo retratado. Apesar de ser uma novela de época, você acredita que a personagem tenha uma temática feminista?

Gabriela Duarte

Sim. É uma novela que aborda assuntos densos e importantes para o crescimento da sociedade. Essa novela fala sobre a luta da mulher brigando por espaço, igualdade e indo contra o patriarcado. É inspirador até porque são situações bastante atuais. A Julieta, por exemplo, é uma mulher independente, que vai em busca do que quer e que não precisa de um homem para ter sucesso nos negócios.

Ao longo da carreira, você teve alguns bons projetos cômicos, como a Jéssica de “Passione” e sua participação no humorístico “Junto & Misturado”. Você procura colocar um pouco de humor na Julieta?

Gabriela

Sim, acho que há espaço para um lado mais irônico e mais sarcástico. A Julieta é uma mulher sem paciência para as coisas pequenas do dia a dia. O único grande obstáculo na vida dela é o amor. Esse sentimento pelo Aurélio (Marcelo Faria) é capaz de tirá-la do rumo.

A Julieta conta com o auxílio da venenosa Susana (Alessandra Negrini) nos negócios. Como funciona a relação entre as personagens?

Gabriela

Ela tem na Susana a grande aliada para executar seus planos. Ela é a cabeça dos planos e a Susana a executora. Uma dupla que não mede esforços para conseguir o que quer. No entanto, ela fecha os olhos e não quer saber como a Susana executa as ordens que ela dá.

Ao longo dos anos, você sempre foi bastante comparada com a sua mãe no vídeo. Esse tipo de comparação chegou a incomodar de alguma forma?

Gabriela

Ela sempre foi uma referência e me ensinou muito em vários aspectos, mas principalmente a ser pé no chão. Não importa quem você é, somos todos iguais. A vida é muito rápida. Às vezes, você está em um lugar e outra hora em outro. Esse senso de transição dá uma noção de simplicidade e evita pensamentos megalomaníacos.