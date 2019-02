Gabriel Godoy e sua agenda mais do que cheia

Nos últimos meses, Gabriel Godoy integrou o elenco de “Além da Ilha” e “Assédio”, séries da Globo disponíveis na plataforma Globo Play, mas sem data de estreia prevista na televisão. Junto com as produções Globais, Gabriel também encabeçou o elenco de “Homens?”, produção do Comedy Central, que está prevista para ir ao ar em março, mas também será disponibilizada no Amazon Prime Video.

Em “Além da Ilha”, Gabriel vive Cardoso. Ao lado dos amigos Beto, Guta, Sheila e Bia, interpretados por Paulo Gustavo, Katiúscia Canoro, Monique Alfradique e Letícia Lima, ele joga na loteria acumulada em 200 milhões de reais. A aposta dá certo e os amigos ficam milionários. Para celebrar, eles decidem fazer um passeio de barco. Porém, a sorte muda quando o grupo acaba em uma ilha deserta. Foto: Divulgação / TV Globo

Ainda dentro da linha da comédia, Gabriel divide o protagonismo da série “Homens?”, uma produção do Porta dos Fundos com o Comedy Central, com Fabio Porchat, Gabriel Louchard e Raphael Logam. O projeto mostra quatro amigos de longa data que se dão conta de que o mundo está mudando e eles ainda não. Na densa série “Assédio”, o ator vive Leandro, marido de uma das vítimas do médico Roger Sadala, de Antonio Calloni.

Dependendo financeiramente de Daiane, vivida por Jéssica Ellen, ele incentiva a esposa a voltar a trabalhar com o médico, mesmo depois de ter sofrido assédio do patrão. Gabriel também tem construído uma relação com as novelas.

Em 2014, o ator fez seu “début” nos folhetins em “Alto Astral”, em que viveu o ingênuo Afeganistão. Logo depois, participou de “Haja Coração” e interpretou o pilantra Leozinho. A partir deste mês, ele também poderá ser visto na trama de “Verão 90”, em que viverá o malandro Galdino e será cúmplice das armações de Jerônimo e Vanessa, de Jesuíta Barbosa e Camila Queiroz.