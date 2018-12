‘Fuller House’ estreia sua quarta temporada na Netflix

A Netflix ficou conhecida por resgatar séries antigas de sucesso, como Gilmore Girls, Arrested Development e Twin Peaks, para novas temporadas ou especiais na plataforma. Mas nenhum revival do serviço de streaming se tornou tão duradouro quanto Fuller House, série que serve de continuação para Três é Demais e que chega agora à sua quarta temporada.

Se Três é Demais foi ao ar por oito temporadas, entre 1987 e 1995, Fuller House chegou a quatro em menos de três anos. A primeira temporada do revival estreou em 2016 na Netflix. Foto: Netflix / Divulgação

A nova temporada, que será disponibilizada na plataforma nesta sexta-feira, chega com algumas novidades. A maior, é a troca dos showrunners responsáveis pela série. Steve Baldikoski e Bryan Behar (The New Adventures of Old Christine), que já eram co-produtores executivos do projeto, agora lideram a produção.

Algumas mudanças acontecem também na história. DJ (Candace Cameron Bure) finalmente decidiu que Steve (Scott Weinger) é seu verdadeiro amor ao final da terceira temporada. A mãe de Fernando (Juan Pablo Di Pace) deve dar as caras nos novos episódios e agora Rebecca (Lori Loughlin) adotou um bebê, enchendo ainda mais a casa.

Para Loughlin, um dos nomes que retornam da série original, como John Stamos e Bob Saget, a volta da série ainda é um choque. “É difícil acreditar que já fazem mais de 30 anos desde que começamos a filmar a série original. Agora estamos de volta ao mesmo estúdio em que gravamos no início”, disse ao programa Daily Pop.

“Você tem que se beliscar para acreditar. Às vezes parece que o tempo parou, às vezes parece que foi toda uma vida atrás”, afirmou a atriz. Para ela, a melhor coisa do retorno da série é o reencontro com o elenco. “Nós realmente nos damos bem, somos verdadeiramente uma família, é ótimo estar de volta com toda a equipe.”