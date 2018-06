Os dias que antecedem a cobertura de um grande evento são de inquietação para Marcos Uchôa. Mesmo com oito coberturas de Copas do Mundo nas costas, ele garante que o “frio na barriga” é inevitável.

Prestes a mostrar novas histórias e personagens no mundial da Rússia, cuja cerimônia de abertura acontece na quinta, dia 14 de junho, Uchôa tem se preparado de forma intensa para as muitas horas de transmissões ao vivo programadas pela Globo. Foto: Divulgação / TV Globo

“Preciso saber de tudo sobre equipes e lugares dos jogos. Li muitos livros, apurei curiosidades e fiz contatos. A proposta jornalística da emissora é gigante e todo mundo tem de estar pronto para fazer a sua parte”, conta o jornalista, que acredita que, além de sua vasta experiência com notícias esportivas, seu tino para o Jornalismo Internacional também é válido para uma competição em território russo.

“A Copa se tornou uma propagando de governo, que tenta a todo custo esconder casos de corrupção. Não está muito claro qual será o legado do evento para o povo”, analisa.

Natural do Rio de Janeiro, Uchôa cursou Ciências Sociais e Medicina antes de se decidir pelo Jornalismo. Sua estreia no vídeo foi como estagiário na extinta Manchete, em 1983. Quatro anos depois, ao cobrir férias de uma repórter na Globo, acabou ficando na emissora, onde passou a fazer matérias para programas como “Globo Esporte” e “Esporte Espetacular”.

Fluente em inglês, espanhol, francês, italiano, alemão e russo, ao longo dos anos virou correspondente internacional da emissora em países como Estados Unidos, Inglaterra e França, mas decidiu voltar para o Brasil em 2014. “A vida de correspondente tem um lado muito solitário”, garante.

Às vésperas de completar 60 anos, no próximo dia 1 de julho, o jornalista assume que a longa carreira em nada diminui sua paixão pela profissão.

Você está indo para a sua nona cobertura de Copas do Mundo. Como foi sua preparação para a Rússia?

Marcos Uchôa

Estou envolvido com este trabalho desde o início do ano. É o principal evento esportivo da temporada e é preciso que essa cobertura tenha estofo.

Mesmo já tendo trabalhado em outras edições, li muitos livros sobre o assunto e pesquisei de forma profunda os lugares e as equipes que vou cobrir esse ano. É um trabalho que também ganha mais forma enquanto a gente vai fazendo e sentindo o “clima”.

Com tantas Copas no currículo, você consegue eleger uma favorita?



Uchôa

Isso é bem difícil, pois em cada edição acontece algo extraordinário. Gostei muito da de 1986, no México, que foi a minha primeira. Tudo era novidade e foi muito especial. Também lembro com carinho da de 1994, nos Estados Unidos, na qual depois de 24 anos, o Brasil foi campeão novamente.

Mais de 30 anos depois de sua primeira experiência em Copas, o que as novas tecnologias mudaram na cobertura jornalística?

Uchôa

O mundo mudou completamente. Na época, não tinha nem celular. As novas tecnologias facilitam não só o acesso do público às informações, mas o jeito de se trabalhar os fatos. Acho que a grande novidade desta Copa será o Live U, uma mochilinha com um equipamento capaz de fazer transmissões ao vivo de qualquer lugar. É uma maravilha e será usada por todos os repórteres.

Como você acha que o tenso clima político do país pode influenciar no evento?

Uchôa

A Copa beneficia muito o governo russo, que usa o evento como propaganda para o regime do (Vladimir) Putin. Nos bastidores, o que se vê são obras faraônicas, todas sob suspeita de corrupção e feitas por empresas beneficiadas pela proximidade com o governo. O legado é ainda mais complicado, mas a tendência é que os estádios sejam subutilizados ao fim dos jogos. A princípio, o povo ainda terá de aguentar mais seis anos de Putin.