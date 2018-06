Friends: Como eles estão agora?

Algumas produções da televisão e do cinema se tornam verdadeiros clássicos. Quem não viu inúmeras vezes o filme “A Lagoa Azul” na Sessão da Tarde? E quem com mais de 30 anos não lembra de “Barrados no Baile”, que marcou uma geração de adolescentes nos anos 90? Ou quem não virou a madrugada assistindo a série “Friends”?

Foto: Divulgação

O primeiro episódio (são 236 no total!) de Friends foi lançado em 1994 e o último foi transmitido 10 anos depois. Conta a história de seis amigos (Rachel, Mônica, Chandler, Phoebe, Ross e Joey) entre 20 e 30 e poucos anos, que vivem suas vidas em Manhattan, e que enfrentam as armadilhas da vida, do trabalho e do amor nos anos 1990. Quem não se sentiu perdido quando acabou?

Mas como estão os atores que protagonizaram a clássica série Friends”? Confira seus trabalhos mais marcantes e recentes, além das suas transformações físicas!

Foto: Reprodução Friends_Michael Tran_FilmMagic

Jennifer Aniston – (Rachel Green)

Quem não amou acompanhar a história da garota mimada que abandonou o seu noivo no altar e foi viver com Mônica (Courtney Cox), sua amiga do colegial. Durante os episódios, a personagem amadurece, para de depender da sua família e arruma um grande amor.

Hoje, aos 49 anos, Jennifer tem uma carreira consolidada em comédias românticas e acumula outros trabalhos de sucesso como “O Gigante de Ferro” (1999), “Quem Vai Ficar com Polly” (2004), “Família do Bagulho” (2013) e “Quero Matar Meu Chefe” (2011). Foto: Reprodução Friends_Jim Spellman_Getty Images

David Schwimmer – (Ross Geller)

David viveu Ross Geller, o irmão mais velho de Monica e o grande amor de Rachel. Ele era um paleontólogo e durante o seriado se divorciou três vezes, o que virou motivo de inúmeras brincadeiras. Depois do seriado, ele seguiu na vida artística. Os trabalhos mais relevantes do astro foram interpretar Robert Kardashian em uma série sobre “O.J. Simpson” e dar voz à uma neurótica girafa, na animação “Madagascar”. Foto: Reprodução Friends_Karwai Tang_WireImage

Courteney Cox – (Monica Geller)

A bela Courteney Cox deu vida a chefe de cozinha Monica. Dentre as principais características da personagem estão sua obsessão por limpeza e seu espírito competitivo. Durante a série, ela se envolve com Chandler (Mattew Perry). Hoje com 53 anos, a atriz segue deslumbrante e pouco mudou fisicamente. Nas telas, ela também teve destaque ao interpretar Gale Weathers na franquia “Pânico”. Durante sua carreira, ela ainda fez a série “Dirt” e “Cougar Town”. Foto: Divulgação NBC/David M. Benett/Dave Benett/Getty Images

Matthew Perry – (Chandler Bing)

O ator interpretou Chandler Bing, que detestava seu emprego de processador de dados e depois de algumas temporadas foi fazer o que realmente gostava. Além disso, seu personagem era questionado pela sua sexualidade por conta do seu pai homossexual. Porém, ele teve um final feliz com Monica. Após “Friends”, Matthew fez participações em várias séries como “Scrubs”, “The Good Wife”, “Cougar Town”, “Studio 60 on the Sunset Strip” e “Web Therapy”. Foto: Reprodução_ Getty Images_ Steve Granitz

Lisa Kudrow – (Phoebe Buffay)

A atriz que deu vida a Phoebe, a musicista que tem uma história triste de vida. A mãe de Phoebe se matou, seu pai abandonou a família e ela já foi moradora de rua. Porém, apesar de tudo, ela sempre manteve o bom humor. Depois do sucesso de “Friends”, a atriz Lisa Kudrow fez séries como“Web Theray” e “The Comeback”.

Ela também se saiu muito bem em filmes como “Easy A” e “Vizinhos”. Seu último trabalho foi no filme “O Poderoso Chefinho”, onde empresta a voz a uma mãe com um bebê nada convencional dublado por Alec Baldwin. Foto: Vera Anderson_WireImage_Maarten de Boer_Getty Images

Matt LeBlanc – (Joey Tribbiani)

Na série, o mulherengo Joey Tribbiani tinha o sonho de ser um ator de grande sucesso. Hoje com 50 anos, Matt já teve uma série que acompanhava a vida de Joey, seu personagem no seriado, que durou apenas dois anos.

Porém, ele deu a volta por cima e ganhou destaque em “Episodes”. Ele foi indicado ao Emmy por melhor ator em série de comédia e ganhou um Globo de Ouro de Melhor ator em série comédia ou musical. “How you doin’?” Foto: Reprodução_Getty Images

Maggie Wheeler – (Janice)

Maggie Wheeler está com 56 anos. Janice fazia o par romântico do personagem de Matthew, o sarcástico Chandler, e ficou conhecida pela sua risada. Foram 19 episódios no total! Após a série de sucesso, ela fez uma participação especial no seriado da Nickelodeon “Drake & Josh” (2006) como uma prima distante de Mindi (namorada no seriado de um dos protagonistas). Na sequência, ela atuou em “Dr. Dolittle 3” e em alguns epsódios de “How I Met Your Mother” e “Californication”. Foto: Reprodução_Jason Kempin_Getty Images

James Michael Tyler – (Gunther)

O personagem interpretado por James Michael Tyler era o gerente do Central Perk, Café onde os personagens se encontravam e passavam boa parte do tempo. Foram dez anos de carreira com aparições em 131 episódios, de um total de 238 episódios. Apesar da fama, ele parou de atuar, mas não se desligou da série. Em homenagem ao aniversário de 15 anos de “Friends”, Tyler abriu ao público uma réplica do Central Perk na Carnaby Street, em Londres, por duas semanas em 2009.