Fox Premium disponibiliza temporada completa de ‘9-1-1’

Foto: Divulgação

Criada pela dupla Ryan Murphy e Brad Fakchuk, a plataforma Fox Premium disponibiliza a temporada completa de “9-1-1”. Com dez episódios de uma hora de duração, a série retrata as vidas e carreiras dos operadores de emergência que devem tentar salvar àqueles que estão em seu momento mais vulnerável, enquanto tentam manter o equilíbrio em suas vidas.

O enredo explora as experiências de alta pressão de policiais, paramédicos e bombeiros que estão mergulhados nas situações mais aterradoras e dolorosas.

O elenco estrelado conta com Angela Bassett, Peter Krause e Connie Britton como protagonistas. Por conta do sucesso da primeira temporada, uma segunda leva de episódios já foi confirmada para o início do ano que vem.