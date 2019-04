Fox Play libera ‘New Amsterdam’ nesta quinta-feira

Inspirada no livro “Doze Pacientes: Vida e Morte no Hospital Bellevue”, a série médica do momento “New Amsterdam” chega ao Brasil. A obra literária narra as memórias do Dr. Eric Manheimer e seus quinze anos como médico e diretor no hospital público Bellevue, que é a mais antiga instituição médica pública nos Estados Unidos.

Foto: Divulgação

E, assim como o livro, a série também se passa em um hospital público nos Estados Unidos, o New Amsterdam. Os 22 episódios de uma hora da primeira temporada acompanham o dia a dia do brilhante e charmoso Dr. Max Goodwin (Ryan Eggold), novo diretor médico do local.

Corajoso, ele se propõe a destruir a burocracia, prestar cuidados excepcionais as pessoas que mais necessitam e devolver ao hospital a glória que o colocou no mapa. Ao mesmo tempo em que atua como profissional, Dr. Goodwin lida com seus próprios problemas pessoais e de saúde. No elenco, Freema Agyeman, Janet Montgomery, Jocko Sims, Tyler Labine e Anupam Kher.