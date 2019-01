Filme ‘Death Note’ é criticado por usar imagens reais de acidente

O filme “Death Note”, da Netflix, lançado em 2017, foi criticado por usar imagens reais de um acidente que ocorreu em 2010 na Bélgica. O desastre de trem matou 19 pessoas e deixou mais de 300 feridos. Em uma das cenas, um noticiário fictício fala sobre um grave acidente envolvendo um trem, no qual cinco pessoas se jogaram na frente do transporte em movimento.

As imagens apresentadas pelo jornal são de um trem descarrilado, com equipes de resgate que tentam ajudar em meio aos estragos. São cenas reais do acidente de trem que ocorreu na cidade de Flemish Brabant Buizingen, na Bélgica, em fevereiro de 2010.

A empresa ferroviária belga NMBS não foi informada sobre a utilização das imagens no filme. “Isso demonstra pouco respeito pelas vítimas e parentes sobreviventes, pelo pessoal da NMBS e dos serviços de emergência. Estamos vendo se vamos tomar providências”, disse o porta-voz Dimitri Temmerman ao jornal holandês “Algemeen Dagblad”.

Os sobreviventes e parentes das vítimas do acidente também não foram informados. Anita Mahy, de 60 anos, que sobreviveu ao desastre, acha inacreditável a situação. “Você apenas senta e assiste a um filme sem suspeita e enfrenta o acidente novamente. Isso me deixa com raiva”, disse.