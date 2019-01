Faustão ‘acerta’ boca de bailarina com microfone

Fausto Silva protagonizou, sem querer, uma “videocassetada” ao vivo, neste domingo, 20, enquanto conversava com Karina Barros, uma das bailarinas do Domingão do Faustão.

O apresentador quis saber sobre a relação entre irmãos após a exibição de um vídeo engraçado e, quando foi direcionar o microfone para a bailarina falar, o objeto bateu nos dentes dela.

“Desculpa. (Ela) acabou de ver uma videocassetada ao vivo. Aprendi com a Adriane Galisteu”, comentou Faustão. Ele relembrou o caso de 2017, quando a atriz e apresentadora o derrubou no palco do programa ao comemorar as notas no Dança dos Famosos.

Sob gargalhadas das demais integrantes do corpo de balé e da plateia, eles continuaram conversando. “Melissa, em 2019, fuja da sua irmã”, disse Faustão após Karina falar sobre a irmã.

No Instagram, a bailarina brincou com a situação. “Melissa, fuja de mim enquanto eu fujo do Faustão”, escreveu ao publicar um vídeo do momento. Ao mencionar o dentista dela, Karina o parabenizou pelo trabalho, dizendo que o dente está “muito resistente”.