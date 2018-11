‘Falei para ela tentar ficar comigo’, diz Sabrina Sato sobre início de gestação

Conversar com a filha mesmo antes de nascer. Essa foi a primeira forma que Sabrina Sato encontrou para se relacionar com Zoe, fruto da união com o ator Duda Nagle.

Grávida de 40 semanas, a apresentadora da Record TV compartilha com os fãs todos os momentos da gestação. Nesta segunda-feira, não foi diferente: Sabrina publicou uma foto na qual aparece com um vestido branco, segurando e olhando para a barriga.

“Logo no início, quando descobri sua existência, ainda tinha algumas semanas, e era frágil demais. E mesmo com medo não perdi minha fé. Pelo contrário, ela aumentou”, declarou a apresentadora ao relembrar que teve um início de gestação complicado.

Sabrina Sato também disse que conversava com Zoe desde esse momento: “Falei para ela se segurar e tentar ficar comigo, que tudo ia dar certo. Toda vez que lembro do que passamos no início, me emociono”.

Mesmo antes de nascer, Sabrina faz planos sobre o relacionamento que terá com a filha para o resto da vida. “E desde o começo, a nossa relação foi a base do respeito, confiança e amor. E é assim que vai ser. Por isso converso com ela e desejo que ela venha quando estiver pronta”, escreveu nas redes sociais.

Sobre a espera pela filha, a apresentadora conclui: “Claro que estou muito ansiosa para a sua chegada, mas me preocupo em respeitar o tempo dela, protegendo e cuidando para que dê tudo certo sempre”.