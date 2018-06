Fabiula Nascimento destaca empoderamento feminino

Durante um intervalo nas gravações de Segundo Sol, Fabiula Nascimento, que dá a vida a Cacau na trama, conversou com a imprensa sobre sua personagem.

Foto: Divulgação / TV Globo

Simpática, ela não se esquivou de responder nenhuma pergunta e deixou até escapar um pouco de sua intimidade com o companheiro Emílio Dantas, que faz o Beto Falcão, protagonista do folhetim das nove: “Somos super parceiros, pintamos até quadros em quatro mãos”.

Questionada se a personalidade de Cacau pode ser um exemplo de empoderamento feminino, a atriz explica: “Ainda tem muita confusão sobre o que é feminismo. Eu tenho que explicar quase todos os dias que feminismo não é o contrário de machismo e que tem várias vertentes do feminismo, as mais radicais e as menos radicais. A sociedade tem raízes machistas e por mais que evite, ainda rola um preconceito. O importante é mostrar que o feminismo quer uma sociedade igualitária. Que todo mundo ganhe pelo mesmo trabalho. O feminismo bate para mim como a luta da violência contra mulher”.