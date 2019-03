Fabio Assunção desmente texto atribuído a ele na internet

O ator Fabio Assunção usou seu perfil no Instagram para negar que um texto supostamente atribuído a ele que tem circulado na internet seja verdadeiro. Ele compartilhou o trecho destacando a palavra “fake” por cima das palavras.

“Pessoal, esse texto não é meu. Agradeço todo o amor e afeto que estão espalhados pelas redes e que chegam até mim. Meu movimento, minha busca, é pelo aprendizado. Expansão e entendimento de como poderei transformar tudo isso em uma contribuição positiva e potente para a nossa sociedade. Esse é o lugar onde estou agora”, esclareceu.

Nesta semana, diversos artistas saíram em apoio a Fabio Assunção por conta de brincadeiras que têm sido feitas envolvendo a dependência química com a qual ele sofre, além de máscaras com o rosto do ator que estão sendo utilizadas no carnaval.

O texto falso, atribuído ao ator e agora desmentido por Fabio Assunção, fala de dificuldades que ele estaria enfrentando com seu problema.