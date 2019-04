Ex-BBB Lucas Fernandes se casa com Ana Lúcia nos EUA

O ex-BBB Lucas Fernandes se casou no domingo, 28, com Ana Lúcia Vilela, no Red Rock Canyon, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Os dois tinham rompido após ele se envolver com a participante Jéssica Mueller durante o reality show, em 2018.

Após a traição, o empresário cearense postou uma foto abraçado com Ana Lúcia, em maio do ano passado.

“Eu nunca desistiria de ter você na minha vida novamente. Você é a pessoa mais importante que Deus colocou em meu caminho. Vivemos os mais intensos seis anos da minha vida e é com você que quero viver o resto dela. Eu te amo e assim será para sempre”, escreveu.

Em uma cerimônia simples, o casal trocou alianças ao som de Pela Luz dos Olhos Teus, de Tom Jobim e Vinicius de Moraes. Lucas compartilhou os preparos do casamento em um vídeo romântico no YouTube. Assista: