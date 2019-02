Eva Wilma ressalta necessidade de se reciclar aos 84 anos

A energia de Eva Wilma é contagiante. Aos 84 anos, a atriz exibe uma animação digna de quem está começando. Mas são 65 anos de uma carreira repleta de personagens importantes da teledramaturgia brasileira.

Foto: Divulgação / TV Globo

Entre eles, as gêmeas Ruth e Raquel da primeira versão de “Mulheres de Areia”, a Laura de “Ciranda de Pedra”, a Altiva de “A Indomada”, Marta de “Mulher” e recentemente os devaneios da ambiciosa cientista Petra, de “O Tempo Não Para”, que renovaram as motivações artísticas e profissionais de Eva, que está sempre em busca de aprender cada vez mais.

Foi no balé clássico que Eva Wilma iniciou sua trajetória, aos 14 anos. Logo passou a integrar o São Paulo Ballet e, depois de três meses no corpo de baile, apareceu a primeira oportunidade para trabalhar como atriz. A estreia na televisão aconteceu em “Alô Doçura”, exibida pela TV Tupi a partir de 1953.

Feita nos mesmos moldes das produções americanas do tipo, a série mostrava a vida de um jovem casal e foi um grande sucesso na época – a atriz contracenou primeiro com Mário Sérgio e depois com John Herbert, com quem se casou em 1955.

De lá para cá, Eva engatou em uma sequência de trabalhos com pouco intervalo entre eles. Sem planos para se aposentar, ela percebe que é no teatro que consegue se reinventar de tempos em tempos.