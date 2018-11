‘Eu não vou sair do Brasil’, afirma Pabllo Vittar

A cantora Pabllo Vittar será a entrevistada do Conversa com Bial nesta quarta-feira, 21, e aproveitou a ocasião para desmentir fake news que se espalharam recentemente em redes sociais: “Eu não vou sair do Brasil!”

“Você falou que ia deixar o Brasil, afinal?”, questionou o apresentador Pedro Bial, em referência a boatos falsos espalhados pela internet de que Pabllo poderia se mudar do País dependendo do resultado das eleições realizadas este ano. Foto: Divulgação

“Gente, foca bem na minha câmera pra ver se o pessoal de casa que ainda tá com dúvida não fica agora: meus amores, eu não vou sair do Brasil! Nem o negro vai voltar pra senzala, nem a mulher pra cozinha e nem o gay pro armário, meu amor!”, respondeu a cantora.

Selinho

No mesmo programa, o apresentador Pedro Bial recebeu Pabllo Vittar com um selinho. “Me faz menos macho, mas não me faz menos homem”, afirmou.

A conversa completa, que irá ao ar nesta quarta-feira ainda abordará assuntos como política, bullying, espiritualidade a vontade de Pabllo em participar do Big Brother Brasil.