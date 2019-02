Episódios de ‘Sessão de Terapia’ estão disponíveis

A nova temporada de “Sessão de Terapia” estreia no segundo semestre, mas o assinante Globoplay pode se preparar para o grande lançamento revendo ou assistindo pela primeira vez às três primeiras temporadas da série.

Foto: Divulgação

Todos os 115 episódios produzidos em três anos já estão disponíveis na plataforma de streaming. Dirigida por Selton Mello, “Sessão de Terapia” acompanha o dia a dia profissional e pessoal do psicanalista Theo (Zécarlos Machado).

Durante as três temporadas, 12 pacientes passaram pelo consultório do terapeuta. Atores como Maria Fernanda Cândido, Letícia Sabatella, Selma Egrei, Camila Pitanga e Sérgio Guizé, entre outros, participaram da produção.

Baseada na série israelense “BeTipul”, “Sessão de Terapia” estreou em 2012 no GNT. A nova temporada, a primeira em parceria do Globoplay com o GNT, está sendo gravada em São Paulo desde janeiro. Desta vez, a série é protagonizada por Selton Mello e Morena Baccarin.