Elementary: ‘De volta ao começo’

Estrelada por Jonny Lee Miller, como o detetive Sherlock Holmes, e Lucy Liu, como a Dra. Joan Watson, “Elementary” é uma versão moderna do clássico de Arthur Conan Doyle.

Por conta do final da sexta temporada, o canal Universal disponibiliza no Universal Play os quatro últimos episódios exibidos na tevê: “The Visions of Norman P. Horowitz”, “The Geek Interpreter”, “Fit to Be Tied” e “Whatever Remains, However Improbable”. Foto: Divulgação

Ao final da temporada, Holmes assume falsamente a culpa de um assassinato para livrar Watson da cadeia. No entanto, o investigador consegue fazer um acordo com a polícia que o permitiu continuar livre e trabalhando, desde que na Inglaterra.

Grata, sua parceira não pensou duas vezes em segui-lo. Renovada para sua sétima e, agora, última temporada, a trama se dividirá entre a Inglaterra e os Estados Unidos.

A tática do canal Universal é uma chance de os fãs reverem os episódios e ficarem prontos para os momentos finais da produção, já inteiramente gravados e com previsão de estreia para meados de 2019.