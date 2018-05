‘É machismo eu não poder expor meus seios da forma que eu quero’, diz Cleo Pires

A atriz e cantora Cleo Pires resolveu protestar contra as regras que impedem fotos de nudez feminina nas redes sociais. “Meus seios não são órgãos sexuais. Antes, são órgãos feitos para alimentar um bebê!”, desabafou, em texto publicado no Instagram e no Facebook.

A história começou quando Cleo decidiu postar um vídeo em que aparece com uma blusa branca e molhada, evidenciando os seios. Sua equipe então a alertou de que isso poderia configurar uma violação dos termos de uso das redes, e que a publicação poderia ser deletada por esse motivo.

Indignada, a atriz decidiu seguir em frente e publicou o vídeo em seus perfis do Facebook e do Instagram com um enorme desabafo. “É MACHISMO eu não poder expor meus seios da forma que eu quero em uma plataforma digital e ela apagar minha foto por isso, enquanto um homem pode posar sem camisa e ser tratado normalmente”, completou.

No Instagram, a mensagem teve mais de 800 mil visualizações e recebeu mais de 11 mil comentários até por volta das 10h30 desta terça-feira, 29.