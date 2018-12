Duda Nagle doa brinquedos arrecadados em chá de bebê de Zoe

Duda Nagle e a mãe de Sabrina Sato, Kika Sato, realizaram a entrega dos brinquedos arrecadados no chá de bebê de Zoe, que ocorreu em outubro passado. Os dois fizeram a entrega nesta quarta-feira, 12, em nome do Instituto Sabrina Sato, na Creche do Moinho, localizada no bairro Campos Elísios, no centro de São Paulo.

No local, foi montada uma mesa com decoração natalina cuja tema era Mickey e da Minnie. Um Papai Noel também estava presente para a entrega dos presentes.

A apresentadora Sabrina Sato deu à luz Zoe, sua primeira filha, fruto de seu relacionamento com o ator Duda Nagle, no dia 29 de novembro. Nas redes sociais, Sabrina dividiu com os fãs todas as fases da gestação.