DOMINGO ‘Vai, Fernandinha’ chega com sua 4ª temporada

Após três edições muito bem-sucedidas, Fernanda Souza parece realmente ter deixado a carreira de atriz para trás e retorna ao Multishow Play com a íntegra da nova temporada de “Vai, Fernandinha”.

Foto: Divulgação

Na nova leva de episódios a apresentadora recebe convidados como Iza, Carlinhos Maia e Tirullipa, Ingrid Guimarães, Baby do Brasil, Thiaguinho e Rodriguinho, Daniela Mercury, Buchecha e MC Marcinho, Heloísa Périssé, Noely e Xororó, entre outros nomes.

Todos os 20 episódios inéditos possuem direção de Raphael Vieira e produção da Floresta. Seguindo o formato divertido do programa, Fernanda reforça o caráter leve das brincadeiras com os entrevistados.

Além disso, a apresentadora se emociona com as histórias de seus convidados. Com destaque para o episódio em que recebe a cantora Baby do Brasil.