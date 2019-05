Discovery Go traz ‘Ed Stafford: Contra Todos’

Ed Stafford é duro na queda. Viajante solitário, ele iniciou sequência de façanhas ao cruzar a selva amazônica em uma caminhada que durou 860 dias. Sozinho, ele percorreu todo o curso do Rio Amazonas entre abril de 2008 e agosto de 2010.

Foto: Divulgação

Desde então, as missões ficam cada vez mais extremas. Nesta semana, o aventureiro está de volta para uma série de proezas registradas na série inédita “Ed Stafford: Contra Todos”. Pela primeira vez, ele não estará só.

Com ele – ou melhor, contra ele – estarão adversários a altura: em cada episódio de uma hora, Ed desafia um especialista em técnicas de sobrevivência para uma corrida em paisagens onde triunfam as belezas e perigos da natureza selvagem. São seis episódios de uma hora, cada um deles com um oponente e destino diferentes.

As partes mais hostis de Bornéu, Cazaquistão, Mongólia, Tailândia, Palau e Índia serão os cenários para a disputa entre Ed e atletas de alta resistência, membros das tropas de elite das forças armadas de diferentes países e consultores em táticas para sobrevivência.