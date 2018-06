Danny DeVito responde a homenagem de fã que levou ator de papelão à formatura

O ator e comediante Danny DeVito respondeu de forma bem-humorada à homenagem de uma jovem que levou uma versão dele feita de papelão para festa de formatura. O ator a levou, também em uma versão de papel, ao Paddy’s Pub, estabelecimento fictício do seriado “It’s Always Sunny in Philadelphia”.

Rob McElhenney, escritor e ator da produção, compartilhou uma foto do momento nesta segunda-feira, 4. “Ei, Allison. Ouvi dizer que você levou o Danny de papelão para a formatura. Ele levou a Allison de papelão para o Paddy’s”, escreveu McElhenney na legenda.

Na foto, o ator aparece ao lado de uma réplica da jovem em seu vestido de formatura, apontando para ela. Allison viu a homenagem e, no Twitter, disse que ficou “chocada”. “Muito obrigada, Rob McElhenney e Danny DeVito, por realizar meu sonho de visitar o Paddy’s”, escreveu a jovem em um tuíte.