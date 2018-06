Da comédia para o drama com a mesma facilidade

O tom grave de voz e o jeito sério indicam que Débora Bloch é do tipo que defende suas posições até o fim. A postura confiante é compreensível. Ao longo de 37 anos de trajetória na televisão, ela conquistou autonomia artística e uma versatilidade cênica que a leva para a comédia ou para o drama com a mesma facilidade.

Atualmente, são os conflitos e sofrimentos de Rosinete, papel que interpreta em “Onde Nascem Os Fortes”, que transitam os pensamentos de Débora. A mulher, inicialmente, conformada com o casamento fracassado e apática diante da traição do marido, é o extremo oposto da atriz. Foto: Divulgação / TV Globo

Na televisão desde “Jogo da Vida”, de 1981, Débora chamou atenção por sua atuação em algumas produções de comédia. Entre elas, “TV Pirata”, “Doris para Maiores”, “A Comédia da Vida Privada” e “Separação!?”. Mas também acumulou protagonistas e personagens de destaque em novelas como “As Pupilas do Senhor Reitor”, “remake” exibido pelo SBT em 1994, “Andando nas Nuvens”, de 1999, e “Sete Vidas”, de 2015, as duas últimas na Globo.

Além de atuações consistentes nas produções mais recentes “Justiça” e “Treze Dias Longe do Sol”. Independentemente do gênero que interpreta, Débora preza pela variedade dos papéis. Mas confessa se sentir mais instigada atualmente pela linguagem proposta pelas séries.

Como você define Rosinete, sua personagem em “Onde Nascem Os Fortes”?

Débora Block

A Rosinete é uma mulher casada com um homem muito rico e poderoso na cidade e tem uma filha com uma doença séria, incurável, autoimune, que é lúpus. Ela passa a vida cuidando da filha e rezando para que ela fique boa. É traída pelo marido e sabe disso. É também é uma mulher muito presa a valores tradicionais. Ela foi criada para casar, ter filhos e continuar casada apesar de tudo.

Ao mesmo tempo em que é tradicional e uma religiosa fervorosa, Rosinete carrega elementos contemporâneos em sua personalidade, como o hábito de correr. Como você trabalhou a corrida na composição da personagem?

Débora

É interessante isso porque a corrida é uma coisa de uma mulher bem contemporânea, não é associado às mulheres do interior. Mas tem isso na série, os personagens são do interior, mas têm um toque de contemporaneidade que representa o sertão de hoje em dia mesmo, a gente vive em um mundo conectado. É uma imagem interessante: uma mulher tradicional, de família e religiosa correndo no meio do sertão, da caatinga. Rosinete corre muito e corre rezando. A relação dela com a corrida é uma espécie de mistura entre descarrego e sacrifício.

O que mais fez parte do seu processo de composição?

Débora

Primeiro, eu comecei a correr mesmo porque eu tinha de correr no sertão e precisava estar preparada para isso. Afinal, na hora de fazer a cena, sou eu mesma que faço. Além disso, foi uma maneira de começar a ter uma rotina parecida com a da personagem, como uma aproximação física. Também tivemos uma preparação com Chico Accioly. Com ele, fizemos alguns ensaios e trabalhamos em cima do texto.

Você passou alguns dias no sertão para as gravações. Quais foram as suas impressões da região?

Débora

É muito bonito. Tem uma luz bonita, um céu muito bonito e é uma paisagem que a gente conhece pouco porque o Brasil é diverso e grande. Mas não fiquei muito tempo lá, tenho mais cenas no estúdio do que sertão.

Tempo para respirar

A presença de Débora Bloch em novelas é bissexta. A última da qual participou foi “Sete Vidas”, exibida pela Globo em 2015. De lá para cá, a atriz integrou o elenco das séries “Justiça” e “Treze Dias Longe do Sol”. Com mais produtos do gênero no currículo do que folhetins, ela se identifica com o ritmo de trabalho de um projeto que fica menos tempo no ar.

“Eu considero que dei sorte. Porque nessas séries você tem mais tempo. Às vezes, você faz em uma série inteira o que gravaria em semana de uma novela”, compara.

Recentemente, o público pôde acompanhar Débora na pele de uma personagem completamente diferente de Rosinete: a ambiciosa Gilda de “Treze Dias Longe do Sol”.

Apesar ter tido uma exibição próxima à da atual produção, os trabalhos da série escrita por Elena Soarez e Luciano Moura terminaram no início de 2017. “A gente começou no final de 2016 e foi para o GloboPlay no segundo semestre de 2017. Só depois que estreou na tevê aberta. Por isso, dá a impressão de que elas foram próximas”. Avalia.