Crianças cantam ‘Ragatanga’ no The Voice Kids e impressionam internautas

No The Voice Kids que foi ao ar neste domingo, o trio composto pelas participantes Bia Abraão, 11, Giovana Rezende, 10, e Sabrina de Souza, 12, cantou a música Ragatanga – conhecida pelo refrão ‘acerehê’ – do grupo Rouge, e chamou atenção nas redes sociais.

A repercussão levou os termos “Ragatanga” e “Rouge” para os trending topics (10 assuntos mais comentados) do Twitter no Brasil. Diversos internautas citaram o fato de as crianças, que nem sequer eram nascidas na época do lançamento da música, há 17 anos, em 2002, terem conseguido acertar a letra. Foto: Reprodução

Outros ficaram contentes pela escolha da música por parte do trio supervisionado pelas técnicas Simone e Simaria. Bia foi a escolhida da dupla para avançar à próxima fase. Giovana e Sabrina foram eliminadas.

Claudia Leitte, outra jurada do programa, elogiou o desempenho: “As meninas cantaram muito bem e dançaram muito bem, é muito difícil. Tem que ter uma respiração especial pra fazer isso. É toda aqui no diafragma, bem na barriga, e sei que elas fizeram isso direitinho”.

Após ter se separado em 2006, o Rouge retornou em sua formação original em 2017. Recentemente, em janeiro de 2019, as integrantes anunciaram uma nova pausa no Rouge.