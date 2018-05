Contraste com o perfil dos estreantes no vídeo

Intérprete da decidida Maria Alice de “Malhação – Vidas Brasileiras”, Alice Milagres vivencia os bastidores da tevê e dos palcos desde criança. Tudo por conta de sua mãe, a comediante Gorete Milagres, muito famosa na década de 1990 como a ingênua Filó de “A Praça É Nossa”, do SBT. “Sempre fui fascinada pelas Artes Cênicas, mas queria buscar meu próprio caminho e driblar as pressões de ser filha de alguém conhecido”, conta.

Foto: Divulgação / TV Globo

Foram várias as suas tentativas para fugir da atuação. A principal delas foi ser bailarina. Ela dançou dos 3 aos 16 anos e chegou a morar em Nova Iorque na ânsia de desenvolver sua aptidão. A saudade do Brasil e a vontade de largar as sapatilhas para enveredar por uma área totalmente diferente a trouxeram de volta.

No Rio de Janeiro, Alice prestou vestibular para Arquitetura e não gostou do curso. Em seguida, começou a estudar Publicidade na Universidade Federal do Rio de Janeiro e, entre as aulas, como “hobby”, passou a frequentar aulas de teatro. “Minha mãe sempre me incentivou a ter a atuação como uma opção. Fiz testes e as coisas começaram a acontecer”, explica.

No quarto teste para “Malhação”, Alice, enfim, foi chamada para as etapas seguintes. Depois de deixar cerca de 300 meninas para trás, passar por duas fases de “workshop” e uma entrevista final com a direção, ela ficou sabendo que interpretaria um dos papéis principais do folhetim escrito por Patrícia Moretzsohn.

Na trama, Maria Alice cresceu sendo criada por uma tia enquanto a mãe, Rosália, de Guta Stresser, trabalhava como empregada doméstica para uma família rica. Com problemas pessoais e guardando um grande segredo, a jovem vai em busca de sua mãe no Rio de Janeiro. Ao chegar à mansão, acaba se envolvendo com o filho dos patrões de Rosália.

Mudanças

O papel de destaque na produção exigiu algumas mudanças na vida de Alice. Além de não se comprometer com projetos teatrais ao longo de 2018, ela também teve de trancar a faculdade e pedir demissão do estágio.

“Amo Publicidade, mas é minha primeira grande oportunidade na televisão. Não gostaria de ter que fazer as coisas pela metade. Então, tive de postergar o diploma”, conta.

Ocupada com as gravações de “Malhação – Vidas Brasileiras” desde o final do ano passado, a atriz confessa que é preciso ter disciplina e foco para dar conta do volume de texto de uma personagem central. O desenho de Maria Alice dentro da história e a boa repercussão da atual temporada nas ruas fez todo o esforço valer a pena.

Apesar da mãe famosa, a atriz natural da pequena cidade mineira de Conselheiro Lafaiete faz questão de elucidar boatos de que sua entrada na Globo teve a interferência da mãe. “Ela hoje está muito mais envolvida com teatro e nunca foi contratada da Globo. Fui atrás dessa oportunidade sem usar o nome dela”, ressalta a jovem de 22 anos.

Rompendo com a paixão de uma vida

O balé formatou a cabeça e o corpo de Alice Milagres. Dançando na ponta dos pés desde os 3 anos de idade, ela pensou por muito tempo que seu destino era ser uma das bailarinas principais de alguma grande companhia de dança. “O balé exige muito. São horas de ensaio por dia e você aprende a conviver com a dor, as cobranças e a superação. São ensinamentos para a vida”, acredita.

Na juventude, entretanto, Alice começou a repensar sua vocação para a dança. Ao ver as amigas começando o natural movimento de paquerar, ir ao cinema, viajar e frequentar festas, ela acabou descobrindo que a vida regrada de uma bailarina não era para ela.

“Adoro dançar, mas foi um momento de tentar outras coisas, pensar ‘fora da caixinha’. Foi difícil romper com a paixão de uma vida. Mas foi um movimento importante para me descobrir como pessoa e profissional”, destaca.