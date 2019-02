Confira o resumo semanal de ‘Verão 90’

Segunda-feira 04/02

Jerônimo e João brigam, e Janaína fica abalada ao ver os filhos feridos. Madá comenta com Diana que teme que a Top Wave possa prejudicar seu casamento com Álamo. Depois que Janaína diz que não vai expulsar Jerônimo de casa, João resolve ir embora de Armação do Sul. Gisela tenta se desculpar pelo estado em que chegou ao hospital, mas Herculano não lhe dá atenção. Lidiane conta a Jofre que Manu pode ser escalada para a novela Tieta. Janaína fecha negócio com Eulália para a aquisição do espaço para o restaurante. Mercedes dá um ultimato a Herculano. Herculano garante a Diana que não se submeterá às ameaças de Mercedes, depois que conheceu Janaína. Jerônimo sugere a Janaína que eles se mudem para o Rio de Janeiro. Jerônimo furta o carro de João para fazer um assalto com Tutano. Durante o assalto, Jerônimo entra em pânico ao ver uma mulher denunciando o roubo.

Terça-feira 05/02

Tutano, Magaiver e Louro conseguem escapar da polícia. Isadora recebe alta do hospital. Guilherme Augusto decide deixar Armação do Sul depois que Herculano avisa sobre a suspensão das filmagens. Jerônimo furta as joias de Janaína e o dinheiro de Celestine com a intenção de fugir. João desconfia que Jerônimo usou seu carro e comenta com Janaína. Madá consulta as cartas para Álamo. João procura Jerônimo para tranquilizar a mãe. Herculano conta a Gisele que está endividado. Tutano, Magaiver e Louro invadem a pousada atrás de Jerônimo. Herculano deixa claro para Gisele que quer o divórcio. João deduz que o irmão pode estar envolvido no assalto ao mercado. Celestine se desespera ao constatar que roubaram seus dólares. Jerônimo chega ao Rio de Janeiro.

Quarta-feira 06/02

Tutano e seus comparsas são obrigados a fugir de Armação do Sul e se mudam para Argentina. O delegado deduz que Tutano, Magaiver e Louro roubaram os dólares de Celestine. Jerônimo se hospeda na pensão de Odélia e traça um plano para se aproximar de Quinzinho. Celestine avisa a Janaína que fechará a pensão e que vai embora para a França. Kika alerta João que viu Jerônimo no aeroporto, indo para o Rio de Janeiro. Janaína deixa claro para João que não vai desistir de encontrar Jerônimo. Jerônimo chega até Quinzinho, fingindo conhecer Tobé, e se apresenta com o nome de Rojê Guerreiro. Jerônimo consegue se hospedar na suíte presidencial do hotel de Quinzão. Manu não aprova o visual encomendado a Pierre por Lidiane e fica apavorada. Madá diz a Gisela que as cartas revelam que Herculano tem outro amor. Patrick impressiona Lidiane. Celestine conta a Herculano que Janaína foi para o Rio de Janeiro. João tenta tranquilizar Janaína durante a viagem para o Rio de Janeiro à procura de Jerônimo.

Quinta-feira 07/02

Janaína e João encontram a cadela de Tutano perdida na estrada e resgatam o animal. Quinzinho desconfia do jeito de Jerônimo. Patrick reconhece Lidiane dos filmes de pornochanchada, e os dois ficam juntos. Janaína e João surpreendem Diego e sua família ao chegar à casa de Janice. João vai ao encontro de Manu e estranha seu novo visual novo. Gisela pede a Quinzinho para contratar Herculano para a PopTV. Herculano dispensa sua equipe das gravações do filme. Nicole convence Quinzinho a fazer um show de lambada na festa da PopTV. Jerônimo rouba a moto de Catraca com as camisetas-convites para a festa da emissora. Vanessa furta uma camiseta de Diego. Janaína descobre uma pista sobre o paradeiro de Jerônimo. Candé acusa Catraca de estar dando golpe inventando o roubo de sua moto. Janaína pede a Galdino que a leve até Jerônimo. João leva Manu para conhecer seu apartamento, mas ambos se surpreendem ao encontrar Moana na cama do radialista.

Sexta-feira 08/02

João tenta se explicar para Manu, mas a menina vai embora do local. Janaína promete dinheiro a Galdino, caso ele descubra o paradeiro de Jerônimo. Moana se desculpa com João. Álamo defende Diego e Catraca, e manda Quinzinho soltá-los. Otoniel conta a Janice que foi demitido. Janaína se propõe a ajudar a família de Janice, se candidatando à vaga de vendedora da confecção de Álamo. Raimundo planeja novas estratégias para o Baião de Dois. Janaína pega roupas em consignação na confecção de Álamo para vender. Manu se emociona ao escutar a música do Patotinha Mágica e com a declaração de amor de João na Maremoto FM. Nicole pressiona Quinzinho a terminar com Larissa. Jerônimo conhece Mercedes e Quinzão. Mercedes desconfia de Jerônimo/Rojê. Otoniel consegue resgatar a carteira de Raimundo, que havia sido furtada. Jerônimo conversa com Moana e se surpreende ao ver Galdino caminhando em sua direção.

Sábado 09/02

Jerônimo manda Galdino avisar a Janaína que ele deixou o Rio de Janeiro. Galdino inventa para Janaína que Jerônimo foi para Guarapari. Janaína pensa em Herculano. Herculano decide aceitar o emprego na PopTV. Jerônimo aciona o alarme de incêndio do hotel e aproveita a confusão para furtar o fichário do balcão. João é demitido da rádio. Otoniel devolve a carteira a Raimundo e consegue um emprego no restaurante. Kika decide dar a Manu as camisetas-convite para a festa. João deixa Janaína esperançosa ao contar que Herculano esteve na rádio. Jerônimo liga para Vera, fingindo ser da PopTV americana, e arma para ir à festa como representante de uma celebridade. Janaína vai até a casa de Gisela para entregar uma camiseta-convite para a festa e se surpreende ao ver Herculano com a família.