Confira o resumo semanal de ‘Segundo Sol’

Segunda-feira (04/06)

Roberval propõe um acordo com Laureta contra Severo. Beto/Miguel pensa em Luzia. Cacau incentiva Luzia a esquecer Beto/Miguel. Dodô repreende Naná por revelar a Karola os paradeiros de Beto/Miguel e Valentim. Karola implora para que Valentim volte para casa. Ícaro recusa um pedido de Laureta e Rosa se surpreende. Rochelle esconde drogas no quarto de Manuela para incriminar a irmã e Karen acredita. Manuela deixa a mansão de Severo e Edgar sofre. Lourival acredita que Selma esteja envolvida com Agenor e agride o garçom. Agenor e Lourival proíbem o contato entre as duas famílias. Rosa e Ícaro se reaproximam. Manuela pede abrigo a Luzia. Naná esconde Remy em sua casa. Roberval compra uma casa para morar com Cacau, que se assusta com seu comportamento. Rochelle destrata Karen. Edgar tenta levar Manuela de volta para casa, quando Luzia/Ariella chega.

Terça-feira (05/06)

Luzia/Ariella apoia Edgar e Manuela decide voltar para a casa do pai. Valentim canta uma música de sua autoria para Rosa e Ícaro se incomoda. Laureta orienta Galdino a divulgar o vídeo que incrimina Edgar e Severo. Doralice não aceita conversar com Ionan e Nestor aconselha a moça. Edgar, Severo e Karen assistem ao vídeo comprometedor na internet. Karola chega a Boiporã para buscar Beto/Miguel, que se recusa a voltar. Karen se revolta com o comportamento de Edgar. Roberval confessa a Cacau que armou para Edgar. Rosa se desespera com a reação da família à sua aparição no vídeo. Laureta e Severo trocam ameaças. Karola trama para descobrir se Beto/Miguel está se reencontrando com Luzia/Ariella. Clóvis descobre a presença de Remy e Naná pede que o filho guarde segredo. Lourival vê Selma e Maura juntas. Karen sofre com a situação da família e desabafa com Manuela, que a apoia. Luzia/Ariella chega à mansão de Severo.

Quarta-feira (06/06)

Luzia/Ariella conforta Manuela, que se preocupa com Edgar, Karen e Rochelle. Severo jura vingança contra Laureta. Viana orienta Ionan e Maura a investigar Laureta. Dodô descobre a presença de Remy em sua casa. Laureta flagra Ícaro e Rosa juntos. Ionan e Maura chegam à casa de Laureta. Maura descobre o segredo sobre o trabalho de Rosa. Laureta ofende Maura, que lhe dá voz de prisão. Valentim mostra sua nova música para Luzia/Ariella e a convida para sua apresentação no casarão. Lourival se desespera quando Selma confirma ao marido seu amor por Maura. Lourival sofre um acidente em sua casa. Luzia/Ariella encontra Karola no casarão e descobre que ela é mãe de Valentim.

Quinta-feira (07/06)

Luzia/Ariella consegue fugir sem que Karola a veja. Lourival fica preso embaixo de escombros e Selma se desespera. Agenor e Nice tentam ajudar Selma. Laureta e Ícaro são presos. Maura consegue livrar Rosa de ficar presa e Ionan desconfia. Luzia/Ariella desabafa com Groa e Cacau sobre seu encontro com Karola. Cacau alerta a irmã para ficar longe de Valentim. Ionan avisa a Cacau sobre a prisão de Ícaro. Cacau consegue tirar Ícaro da prisão, e o sobrinho decide voltar para a casa da tia. Karola se recusa a ajudar Laureta. Viana provoca Laureta na prisão. Lourival não resiste e Selma acusa a construtora de Severo pela morte do marido. Karen e Edgar se desesperam. Roberval liberta Laureta da prisão. Pai Didico pede que Groa alerte Luzia/Ariella sobre uma surpresa. Valentim diz a Luzia/Ariella que Miguel/Beto é seu padrasto.

Sexta-feira (08/06)

Luzia/Ariella fica atônita ao descobrir que Miguel/Beto está vivo. Karola exige que Ionan localize Luzia/Ariella. Ícaro e Roberval se estranham. Cacau questiona se Roberval está envolvido no desabamento do prédio construído por Severo. Luzia/Ariella afirma a Cacau que precisa descobrir mais sobre Miguel/Beto. Remy consegue manipular Beto/Miguel. Naná aconselha Doralice a reatar com Ionan. O prédio construído por Severo é interditado e as famílias são removidas. Roberval aborda Maura, Selma e Rosa. Edgar confronta Severo e Zefa o repreende. Rosa garante a Agenor, Nice e Maura que conseguirá uma nova moradia para a família. Severo, Edgar e Roberval se reencontram. Laureta chantageia Rosa para ajudar sua família. Luzia/Ariella aconselha Manuela a apoiar a família. Cacau descobre que o homem que alugou sua casa é Miguel/Beto e avisa a Luzia/Ariella.

Sábado (09/06)

Cacau pede que Groa impeça Luzia/Ariella de procurar Miguel/Beto. Doralice afirma a Didico que não deseja herdar o terreiro de candomblé. Didico aconselha a filha a mudar suas atitudes se quiser continuar casada com Ionan. Maura e Ionan apoiam um ao outro. Doralice sofre com os ciúmes que sente de Ionan. Rosa aluga uma casa para a família e Agenor desconfia. Valentim descobre que Rosa trabalha para Laureta. Karola pede que Laureta a ajude a encontrar Cacau. Ícaro e Rosa se desentendem. Groa vai atrás de Luzia/Ariella e pede que a amiga volte para Salvador antes que seja reconhecida. Valentim dança com Rosa e Ícaro agride o rapaz. Ícaro implora para que Rosa deixe de trabalhar para Laureta. Ionan e Maura cumprem ordem de busca e apreensão na casa de Severo. Maura confronta Karen. Laureta confronta Rosa sobre Ícaro e ameaça a moça. Roberval instala Selma em uma casa e Maura desconfia do empresário. Beto/Miguel e Luzia/Ariella se reencontram.