Confira o resumo semanal de ‘Orgulho e Paixão’

Segunda-feira (04/06)

Charlotte consegue esconder Uirapuru de Darcy. Amélia tem uma súbita melhora e Jorge comemora. Elisabeta comemora a publicação de sua coluna no jornal. Susana, Aurélio e Brandão enfrentam Xavier. Camilo descobre que Jane está trabalhando como lavadeira. Ema aceita jantar com Edmundo e Ernesto sofre. Mariana/Mário ajuda Brandão durante uma corrida. Ernesto volta ao ringue de lutas clandestinas. Camilo e Charlotte questionam Darcy e Elisabeta sobre suas supostas cartas.

Terça-feira (05/06)

Darcy nega a Camilo que tenha escrito uma carta a Elisabeta. Ema se surpreende com a objetividade de Edmundo ao lhe propor casamento, mas acaba aceitando o pedido. Luccino parabeniza Mariana/Mário por sua estreia na corrida e a alerta sobre Brandão. Ernesto decide ensinar golpes de luta para Camilo. Darcy confronta Susana sobre a falsa carta. Ema revela a Elisabeta que o casamento com Edmundo salvará sua família da falência. Amélia recebe alta do hospital. Camilo conta a Elisabeta sobre a conversa que teve com Darcy. Elisabeta procura Darcy.

Quarta-feira (06/06)

Elisabeta e Darcy descobrem que foram enganados. Ofélia desconfia dos trajes de Mariana. Edmundo revela a Ema que é apaixonado por outra mulher. Olegário dá aulas de sedução a Randolfo. Ofélia Otávio e Randolfo organizam a festa de Julieta. Brandão se oferece para treinar ao lado de Mariana/Mário. Cecília comenta com Fani que desconfia de que Tibúrcio é quem a assusta. Jane questiona os hematomas de Camilo. O Barão confronta Ema sobre seu noivado, quando Ludmila chega. Xavier invade a festa de Julieta. Darcy vai até o jornal atrás de Elisabeta.

Quinta-feira (07/06)

O Barão aprova o casamento de Ema e Edmundo. Venâncio explica que Elisabeta deverá a usar um pseudônimo para continuar no jornal. O Barão se aproxima de Estilingue, e Tenória tenta esconder sua emoção do pai. Cecília inicia sua investigação na mansão. Darcy e Elisabeta decidem se manter afastados, até que confiem um no outro. Brandão declara seu amor por Mariana a Mário, sem saber que são a mesma pessoa. Ernesto revela a Edmundo que é apaixonado por Ema. O falso detetive, contratado por Susana, diz a Darcy que o segue a mando de Lorde Williamson.

Sexta-feira (08/06)

Amélia nota que Jorge fica abalado ao saber sobre o casamento de Ema e Edmundo. Elisabeta entrevista Ema para sua coluna no jornal. Cecília descobre uma fotografia de Edmundo nos pertences de Fani. Darcy lê uma falsa carta de Lorde Williamson. Edmundo questiona Ema sobre sua paixão por Ernesto. Julieta afirma a Aurélio que ele deve desculpas a Ema. Rômulo explica a Cecília como a morte de Josephine abalou Fani e Edmundo. Darcy conta a Elisabeta o que descobriu sobre seu pai. Mariana se aproxima de Luccino. Cecília desmascara Fani.

Sábado (09/06)

Fani pede perdão a Cecília por enganá-la. Charlotte confessa a Elisabeta que ainda nutre sentimentos por Uirapuru. Ernesto provoca Camilo, que acaba vencendo a luta com a ajuda do amigo. Josephine chega ao Vale do Café. Fani deixa a mansão e pede abrigo a Luccino. Nicoletta tenta recuperar o amor de Fani. Tibúrcio, Edmundo e Ema partem para o Vale do Café. Ludmila beija Januário em seu escritório na fábrica, e é flagrada pelo pai. Brandão convida Mário/Mariana para um almoço. Ofélia obriga Otávio a firmar um compromisso com Lídia. Cecília e Rômulo procuram Fani.